Оккупанты в Севастополе продлили "опасность терактов" до 29 августа

Оккупационные власти Севастополя продлили желтый уровень "террористической опасности" до 29 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что информацию объявили в так называемом "правительстве" Севастополя. "На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта, решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен "желтый" уровень террористической опасности на период с 18:00 14 августа сроком на 15 суток до 18:00 29 августа", - говорится в заявлении оккупантов.