Окупанти з РСЗВ обстріляли свої позиції на запорізькому напрямку

Російські війська вдарили з ракетних систем залпового вогню по своїх позиціях на запорізькому напрямку. В результаті обстрілу у окупантів є втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта завдав вогневого ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті "прицільного" вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення. Підтверджено знищення складу боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська продовжують запускати "ракети-бумеранги". Вчора після зльоту з окупованого Херсону ворожа ракета самостійно розвернулася в повітрі і впала.

Також схожі "високотонні ракети" окупанти запускали з Бєлгородської області.

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