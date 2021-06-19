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Окупанти розмістили танки на Донбасі з порушенням лінії відведення та обстріляли безпілотник ОБСЄ

Автор: РБК-Україна

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення танків з порушенням лінії відведення на Донбасі. В населеному пункті Бойківське Донецької області бойовики розмістили 5 танків Т-64.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Також, збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати роботі спостерігачів на окупованих територіях Донбасу.

Зокрема, на блокпості неподалік окупованої Бессарабки найманець РФ наказав команді Місії залишити район, пославшись на "запобіжні заходи у зв’язку з COVID-19". При цьому спостерігачі констатували факт вільного пересування цивільних транспортних засобів в обох напрямках.

Через перешкоджання сигналу обох модулів GPS з боку збройних формувань РФ в районі населеного пункту Степанівка на підконтрольній Урядові України території Місією було скасовано політ БПЛА дальнього радіуса дії.

В окупованій Горлівці найманці здійснили обстріл БПЛА, після чого спостерігачі СММ ОБСЄ приземлили літальний апарат та залишили цей район.

"Вищезазначені факти свідчать про намагання російсько-окупаційних військ максимально обмежити роботу Спеціальної моніторингової місії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - наголошують в штабі ООС.

Раніше українська розвідка повідомила, що Росія проводить навчання бойовиків біля кордонів з Україною.

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