Окупанти намагаються відновити Антонівський міст: що відомо

Російські окупанти намагаються відновити Антонівський міст у Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського у Telegram.
"Працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів - просто накривають плитами пошкоджені ділянки. За непідтвердженою поки що інформацією для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити", - розповів він.
Соболевський зазначає, що якість ремонту та надійність мосту після нього викликають великі сумніви.
"У будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться", - додає він.
Як повідомлялось, російські військові після удару ЗСУ по Антонівському мосту планують побудувати понтонну переправу. Розпочали обстеження кількох ділянок Дніпра.
Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що російська окупація Херсонської області залежить від трьох мостів: залізничного, Каховського та Дар'євського.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.