Окупанти намагаються відновити Антонівський міст: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського у Telegram .

"Працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів - просто накривають плитами пошкоджені ділянки. За непідтвердженою поки що інформацією для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити", - розповів він.

Соболевський зазначає, що якість ремонту та надійність мосту після нього викликають великі сумніви.

"У будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться", - додає він.