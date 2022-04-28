Окупанти намагалися штурмувати Рубіжне. ЗСУ завдали їм втрат, - Генштаб
Фото: окупанти намагалися штурмувати Рубіжне. ЗСУ завдали їм втрат (Getty Images)
Російські загарбники намагалися штурмувати місто Рубіжне Луганської області. Однак, наші захисники відбили їх атаку та завдали їм втрат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції", - пише пресслужба.
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