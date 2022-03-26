Окупанти намагалися розігнати мітинг у Славутичі, є поранені

Російські окупанти намагалися розігнати сьогоднішній мітинг у Славутичі (Київська область). Вони стріляли в повітря і застосували світлошумові гранати, в результаті є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, сьогодні жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою, скандуючи "Славутич - це Україна", "Слава Україні", і розгорнули великий державний прапор.

"Під час мітингу рашистські військові стріляли в повітря і кидали світлошумові гранати в людей. Поранення отримали мирний житель і представники територіальної оборони", - зазначила вона.