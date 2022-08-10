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Окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні, - генерал Марченко

Фото: російські війська на окупованій території України (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

Російські спецслужби між собою ведуть розмову про те, що в Херсоні не вдається сценарій, який вони застосували в 2014 році в Криму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

Він зазначив, що жителі Херсона дуже проукраїнськи налаштовані і не дають окупантам реалізувати сценарії з "референдумом" і "русскім міром".

"Їх фсбшники між собою обговорюють те, що по Херсону у них не вдається той сценарій, який вони застосовували в Криму. Вони вже визнають це як факт. І вони вже готуються до якихось інших заходів, тому що саме цей сценарій у них не виходить", - сказав Марченко.

Генерал-майор упевнений на 100%, що окупаційна "влада" Херсона не проведе "референдум".

Нагадаємо, раніше в РНБО України заявили, що гуаляйтери не можуть сформувати "органи управління" на тимчасово окупованих територіях України, тому там можливе лише фальшиве проведення "референдумів".

Як відомо, гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження "Про проведення так званого "референдуму"про" возз'єднання регіону з Росією".

А в Херсонській області окупанти вирішили "купувати" голоси місцевих для "референдуму".

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ХерсонРеферендум