Окупанти провалили спроби просування до Харкова та Слов'янська: зведення Генштабу
Війська РФ здійснили спроби просування на Харківському та Слов'янському напрямках. Вони завершились провалом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках значних змін не спостерігається. ЗСУ активізували застосування комплексів радіоелектронної боротьби для перешкоджанню ворожій розвідці.
- На Сіверському напрямку росіяни задіяли авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.
- На Харківському напрямку окупанти намагаються наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка - Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.
- На Словʼянському напрямку ворог активізував роботу артилерії. При цьому були спроби штурму противника у напрямках Довгеньке - Краснопілля, Пасіка - Долина, які відбили українські воїни. Ворог відступив.
- На Донецькому напрямку російські військові намагаються наблизитися до лінії зіткнення населених пунктів і обстрілюють позиції бійців ЗСУ. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка - Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує постійні обстріли позицій українських військових. При цьому штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата - Авдіївка. Успіху не має, з втратами відійшов.
- На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на обороні зайнятих позицій.
"Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні", - підкреслили у Генштабі.
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