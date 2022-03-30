Окупанти не пропустили у Василівці колону з Енергодара до Запоріжжя, - мер

Офіційно погоджений зелений коридор Енергодар - Дніпрорудне - Василівка - Запоріжжя не спрацював. Окупанти повернули колону назад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Енергодара Дмитра Орлова.
Повідомляється, що колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку, далі людей не пропустили.
"У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодару, яка вирушила сьогодні на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору. Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній!", - йдеться у повідомленні.
Також після довгих годин перемовин колона все ж таки повернулася назад.
Зазначається, що мирним громадянам, серед яких багато дітей, знову не дали змоги дістатися до Запоріжжя.
Раніше ми повідомили, що окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару через Василівку.
Також ми писали, що у Енергодарі окупанти встановили супутникову тарілку, щоб проводити агітацію.
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