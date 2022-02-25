Окупанти просунулися вглиб Київської області: можливе захоплення Ворзеля

Російські окупанти продовжують просуватися по Київській області. Ворожі війська підступають до селища Ворзель в Ірпінському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Міністра оборони Анну Маляр.
"Можливий захід окупанта в Ворзель і навколишні населені пункти.
Впали і знищуй ворога", - заявила Маляр.
Відзначимо, що ЗСУ ведуть активні бої біля населених пунктів Димер та Іванків у Київській області.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 25 лютого у Львові та Києві звучала сирена повітряної тривоги.