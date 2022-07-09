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Окупанти продовжили обстріл Сумської області: є поранені

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 9 липня, росіяни обстріляли прикордонні райони Сумської області за допомогою РСЗВ, літаків і мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, жителі Шалигінської громади сьогодні вдень почули шість вибухів - росіяни били з РСЗВ. В цей же час окупантами було завдано ракетного удару за допомогою літака.

При цьому ввечері по Шалигінській громаді було випущено ще 12 ракет з літака. Після цього загарбники атакували район за допомогою РСЗВ.

Живицький додав, що опівдні в околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Три людини отримали поранення. Також від мінометних обстрілів постраждала і Есманська громада.

"Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по есмінцях. А о другій годині ще 4. Ближче до половини третього - ще 7 мінометних "прильотів", - розповів глава ОВА.

Живицький зазначив, що в результаті ранкового обстрілу з гелікоптера в Миропільській громаді поранено дві людини.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські війська сьогодні вранці завдали ударів по Сумській області. Ворог бив з гелікоптерів і реактивних систем залпового вогню.

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Сумская областьВійна Росії проти України