Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і багато поранених

Російські війська продовжують тероризувати жителів Донецької області. За останню добу в результаті обстрілів окупантів в регіоні загинули 5 осіб, ще понад 20 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка.