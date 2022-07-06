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Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і багато поранених

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують тероризувати жителів Донецької області. За останню добу в результаті обстрілів окупантів в регіоні загинули 5 осіб, ще понад 20 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка.

"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 - в Авдіївці, 1 - в Слов'янську, 1 - в Красногорівці і 1 - в Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення", - розповів він.

Також Кириленко зазначив, що в даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, після взяття Лисичанська російська армія перекинула під Слов'янськ свої основні сили. Битва за місто може стати наступним ключовим у битві за Донбас.

При цьому ЗСУ стримують російські війська на кордоні Луганської та Донецької областей. Українські бійці відбили спробу окупантів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

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