Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і багато поранених

Російські війська продовжують тероризувати жителів Донецької області. За останню добу в результаті обстрілів окупантів в регіоні загинули 5 осіб, ще понад 20 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка.
"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 - в Авдіївці, 1 - в Слов'янську, 1 - в Красногорівці і 1 - в Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення", - розповів він.
Також Кириленко зазначив, що в даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, після взяття Лисичанська російська армія перекинула під Слов'янськ свої основні сили. Битва за місто може стати наступним ключовим у битві за Донбас.
При цьому ЗСУ стримують російські війська на кордоні Луганської та Донецької областей. Українські бійці відбили спробу окупантів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.
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