Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область: є жертви та поранені

Протягом минулої доби на Донеччині через обстріли загинули двоє мирних жителів, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - у Бахмуті. Ще 4 особи отримали поранення", - повідомив він.
Також у Костянтинівці медичну допомогу надали двом людям, пораненим у Луганській області.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують взяти під контроль і Донецьку область. Міста рівнятимуть із землею артилерією.
Як повідомлялося, російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ.
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