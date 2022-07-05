RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область: є жертви та поранені

Фото: обстріл із "Градів" (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Протягом минулої доби на Донеччині через обстріли загинули двоє мирних жителів, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - у Бахмуті. Ще 4 особи отримали поранення", - повідомив він.

Також у Костянтинівці медичну допомогу надали двом людям, пораненим у Луганській області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують взяти під контроль і Донецьку область. Міста рівнятимуть із землею артилерією.

Як повідомлялося, російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДонецька областьВійна в Україні