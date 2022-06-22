Окупанти продовжують атакувати Сєвєродонецьк, а ЗСУ відбили штурм біля Новобахмутівки, - Генштаб

На Сіверському напрямку загарбники застосували ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку росіяни штурмовими діями намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ.

На Харківському напрямку кремлівські окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка. В районі Новобахмутівки ЗСУ відбили штурм та змусили ворога відійти.