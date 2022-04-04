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Окупанти залучають резервістів, на Донбасі ЗСУ відбили 7 атак, - зведення Генштабу

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Понеділок 04 квітня 2022 07:24
Окупанти залучають резервістів, на Донбасі ЗСУ відбили 7 атак, - зведення Генштабу Фото: українські військові (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в Росії почалася прихована мобілізація резервістів. При відборі кандидатів перевага віддається особам, які вже мають бойовий досвід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Мобілізації підлягають рядовий, сержантський і офіцерський склад. Також визначені головні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, Республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

"Основним мотиваційним фактором для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть поліпшити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв", тобто грабежу і мародерства", - йдеться в повідомленні.

Таким чином командування збройних сил РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

При цьому укомплектовувати своїх військових Росія має намір за допомогою своєї застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах і складах більше ніж 30 років.

У Генштабі ЗСУ також розповіли, що на території Донецької та Луганської областей наші захисники за минулу добу відбили 7 ворожих атак. При цьому вони знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 автомобілі і міномет противника.

Зенітно-ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ за добу вразили 6 повітряних цілей:

  • 3 літаки (Су-34, Су-35 і літак ретранслятор Іл-22),
  • 1 вертоліт,
  • 2 крилаті ракети.

Що стосується повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизована кабіна, пілотами здійснена аварійна посадка на аеродромі Ростов.

Крім того, авіація ЗСУ продовжувала наносити ракетно-бомбові удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки і логістичним центрам.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на півночі України військ окупантів вже майже немає, а на Донбасі йдуть бої.

Раніше ВСУ ліквідували російського підполковника Віталія Слабцова, який був заступником командира окупаційної 83 окремої десантно-штурмової бригади.

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