Окупанти прицільно обстріляли позиції ООС на Донбасі, є поранений

Проросійські бойовики на Донбасі 6 вересня порушили перемир'я на Донбасі. Окупанти з гранатомету прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Окупанти випустили три черги ВОГ-17 по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. В результаті обстрілу поранення отримав один українських військовий, його евакуювали до медичного закладу.

"Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл вкотре доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнути миру", - наголосили у штабі.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, а командування ООС дало проросійським бойовикам ще одну можливість виконати вимоги, які були визначені ТКГ.

"В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів", - додали в ООС.

Нагадаємо, вчора ватажок бойовиків так званої "ДНР" дав наказ знищити українські укріплення поблизу населеного пункту Шуми; у зв'язку з цим Україні ініціювала термінове засідання ТКГ.