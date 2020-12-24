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Окупанти застосували проти бійців ООС гранатомети біля Авдіївки і Водяного

Донбас, Четвер 24 грудня 2020 07:50
Окупанти застосували проти бійців ООС гранатомети біля Авдіївки і Водяного
Фото: бойовик (facebook.com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

З початку 23 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували три випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" на Приазов'ї поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних гранатометів і підствольних гранатометів.

У напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки противник відкрив вогонь у бік ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета. Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 22 грудня бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, бойовики "ЛНР" повернули Україні військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ Олександра Пупка, який був в полоні.

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