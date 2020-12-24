Оккупанты применили против бойцов ООС гранатометы возле Авдеевки и Водяного

Фото: боевик (facebook.com mod mil rus)

С начала 23 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали три случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону ВСУ с ручного противотанкового гранатомета. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 22 декабря боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, боевики "ЛНР" вернули Украине военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупко, который был в плену.