Окупанти спробують захопити всю Херсонську область і просунутися до Запоріжжя, - ISW

Росіяни, ймовірно, стягують сили в окремих районах Запорізької та Херсонської областей для початку наступу на південному напрямку. Спостерігається висока концентрація військ РФ в декількох населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

У Високопілля і Архангельське прибуло поповнення особового складу і техніки росіян, найближчим часом очікується підвищення активності бойових дій.

В Інституті відзначили високу концентрацію російських військ в Інженерному, південніше Гуляйполя, що може свідчити про те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу в напрямку Гуляйполя.

Також ISW пише, що до 220-річчя створення Таврійської губернії в Мелітополі може свідчити про намір росіян перетворити окуповані території на Херсонщині та Запоріжжі у квазіреспубліку на кшталт так званих "ЛДНР".