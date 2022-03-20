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Окупанти зазнали втрат серед керівництва: українські захисники ліквідували низку командирів

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Неділя 20 березня 2022 13:32
Окупанти зазнали втрат серед керівництва: українські захисники ліквідували низку командирів Фото: українські захисники ліквідували низку командирів (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат серед вищого керівництва. Українські військові ліквідували низку ворожих командирів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Під час боїв українські військові ліквідували:

  • командира 331-го парашутно-десантного костромського ударного полку;
  • командира 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя;
  • командира 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля.

Також отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного.

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