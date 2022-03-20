Окупанти зазнали втрат серед керівництва: українські захисники ліквідували низку командирів
Фото: українські захисники ліквідували низку командирів (УНІАН)
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат серед вищого керівництва. Українські військові ліквідували низку ворожих командирів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
Під час боїв українські військові ліквідували:
- командира 331-го парашутно-десантного костромського ударного полку;
- командира 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя;
- командира 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля.
Також отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного.
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