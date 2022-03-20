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Оккупанты понесли потери среди руководства: украинские защитники ликвидировали ряд командиров

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 13:32
Оккупанты понесли потери среди руководства: украинские защитники ликвидировали ряд командиров Фото: украинские защитники ликвидировали ряд командиров (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают нести потери среди высшего руководства. Украинские военные ликвидировали ряд вражеских командиров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Во время боев украинские военные ликвидировали:

  • командира 331-го парашютно-десантного Костромского ударного полка;
  • командира 247 десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя;
  • командира 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля.

Также получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного.

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