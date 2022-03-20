Оккупанты понесли потери среди руководства: украинские защитники ликвидировали ряд командиров

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Также получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного.

Во время боев украинские военные ликвидировали:

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