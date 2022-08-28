Окупанти отримали відсіч і змушені були відійти на трьох основних напрямках, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація істотних змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв район Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Гусарівки та Первомайського.

На Слов'янському напрямку зафіксовані обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дубровне, Краснопілля та Костянтинівка. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав і змушений був відійти.

На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Слов'янська, Верхньокам'янського та Сіверського.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу з танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару у Кодеми.

Противник намагався вести наступ у напрямках вершини, Кодеми, Семигір'я та Зайцева. Українські захисники зупинили і відкинули росіян.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар'їнка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного. Вів наступ у напрямку Лозове-Першотравневе, отримав жорстку відсіч і вимушено відійшов.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріл цивільної та військової інфраструктури з танків і артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки.

На запорізькому напрямку обстріли зафіксовані біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували вражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів Миколаїв, Олександрівка, Степова Долина, Прибузьке, Лупареве, Лимани, Посад-Покровське, Новогригорівка, широке, Первомайське, Партизанське, Квітневе, Квітневе, Андріївка, Потьомкіне, Ольгине, Трудолюбівка, Княжівка, Добрянка та Тополине. Ворог залучив авіацію для удару поблизу Андріївки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вже не можуть перекидати військову техніку через Дніпро у Херсонській області через постійні удари ЗСУ.

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