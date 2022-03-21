Окупанти викрали мера міста Берислав та місцевого активіста. Утримують вже третю добу

"У суботу, 19 березня, близько 11 години дня, рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Вже три доби вони перебувають у полоні, вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх. Чоловік має проблеми із серцем, важко переніс коронавірус. Рідні хвилюються за стан здоров’я Олександра Шаповалова", - йдеться в повідомленні.

Наразі точне місце знаходження мера Берислава та інших полонених невідомі. У Херсонській ОДА припускають, скоріше за все вони перебувають у Новій Каховці, де окупанти їх утримують.

"На жаль, на Херсонщині такі випадки не поодинокі. Щодня надходять повідомлення про захоплення і викрадення представників влади та активістів, громадських діячів зі всієї області. Разом із центральною владою робимо все, аби полонені повернулися швидше додому", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області на Скадовському перехресті росіяни викрали двох людей, які охороняли порядок у Голопристанській громаді.

Також повідомлялося, що російські військові викрали заступника міського голови Енергодару Івана Самойдюка.

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