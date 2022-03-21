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Окупанти викрали мера міста Берислав та місцевого активіста. Утримують вже третю добу

Фото: мер міста Берислав Олександр Шаповалов (delo ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти викрали мера міста Берислав Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Їх утримують в полоні вже третю добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

"У суботу, 19 березня, близько 11 години дня, рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Вже три доби вони перебувають у полоні, вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх. Чоловік має проблеми із серцем, важко переніс коронавірус. Рідні хвилюються за стан здоров’я Олександра Шаповалова", - йдеться в повідомленні.

Наразі точне місце знаходження мера Берислава та інших полонених невідомі. У Херсонській ОДА припускають, скоріше за все вони перебувають у Новій Каховці, де окупанти їх утримують.

"На жаль, на Херсонщині такі випадки не поодинокі. Щодня надходять повідомлення про захоплення і викрадення представників влади та активістів, громадських діячів зі всієї області. Разом із центральною владою робимо все, аби полонені повернулися швидше додому", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області на Скадовському перехресті росіяни викрали двох людей, які охороняли порядок у Голопристанській громаді.

Також повідомлялося, що російські військові викрали заступника міського голови Енергодару Івана Самойдюка.

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