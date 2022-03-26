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У Харківській області окупанти викрали чиновників міськради Балаклії

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Харків, Субота 26 березня 2022 22:58
У Харківській області окупанти викрали чиновників міськради Балаклії Фото: Сергій Полторак (rcb.ua)
Автор: RBC.UA

Голова Харківської ОДА, Олег Синьогубов, заявив, що в Балаклії окупанти викрали заступника мера, Сергія Полторака. Так само є інформація, що затриманий і міський голова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голову Харківської ОДА.

Голова Харківської ОДА заявив, що в Балаклії був викрадений заступник міського голови Сергій Полторак, а так само начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олег Блудов.

Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним і його сім'єю вже другу добу немає зв'язку.

Глава додав, що ведеться співпраця з офісом Президента і віце-прем'єром, зі звільнення заручників.

"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина-це Україна!"- заявив Синегубов.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області окупанти обстріляли мирних жителів.

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