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Окупанти планують оточення підрозділів ЗСУ для висування ультиматумів на переговорах

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Окупанти тероризують мирних жителів України, щоб тиснути на країну під час переговорів. Також ворог планує оточити окремі підрозділи ЗСУ, щоб далі висувати ультиматуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, причина таких дій російського агресора є зрив терміну наступальної операції.

Тому окупанти розглядають можливість оточення окремих угруповань військ Збройних Сил України для висування чергових ультиматумів під час переговорів.

"Російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст. А хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Вовчанську окупанти організували показову роздачу "гумдопомоги" місцевим мешканцям.

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