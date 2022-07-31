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Окупанти відводять особовий склад з деяких сіл Запорізької області: що відомо

Фото: окупанти відводять особовий склад із селищ Верхній Токмак та Чернігівка (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як розповідають в ГУР, поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

"Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг", - пояснюють в ГУР.

Як повідомлялось, 30 липня у Херсоні крім Антонівського мосту, ЗСУ завдали удару по залізничному мосту неподалік. Його також називають Антонівським.

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