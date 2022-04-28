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Окупанти заперечують підготовку "референдуму" в Херсонській області

Фото: у Херсоні планують провести "референдум" (t me zsuwar)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти нібито не готують так званий "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". А думають лише про "економічний розвиток".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив заступник голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов, регіон має намір зосередитися на економічному розвитку.

"Референдумів ніяких не планується", - додав він.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти заблокували виїзд людей з окупованих районів Херсонської області на підконтрольну Україні територію і вже почали друкувати бюлетені на"референдум".

Днями в Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що нібито нічого не чули про підготовку "референдуму".

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Херсонская областьРеферендумВійна Росії проти України