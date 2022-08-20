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У Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер

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Мелітополь, Субота 20 серпня 2022 07:06
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (hvylya.net)
Автор: Артур Родивилов

У Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи, які чув усе місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Івана Федорова.

За попередніми даними, сталося попадання в одну з російських військових баз, яку росіяни вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.

"Колаборанти відразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювало їх ППО. Так спрацювало, що дим іде досі. Однак якщо в російській армії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше", - написав Федоров.

Як повідомлялося, у тимчасово захопленому Мелітополі окупанти минуть теплоцентралі та котельні. Росіяни готуються підірвати їх, щоб звинуватити Україну в зриві опалювального сезону в місті.

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