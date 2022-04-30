У "Київстарі" назвали можливу причину відсутності зв'язку в Херсонській області
Мобільний оператор "Київстар" відреагував на повідомлення про зникнення зв'язку на території Херсонської області. У компанії підтвердили, що низка базових станцій не працює.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку оператора.
У "Київстарі" визнали, що не мають доступу до об'єктів на захоплених територіях Херсонщини. Дистанційна ж система моніторингу зафіксувала знеструмлення та ушкодження базових станцій оператора.
"Про такі випадки "Київстар" невідкладно інформує правоохоронні та інші уповноважені державні органи, а також, відповідно до вимог законодавства, Національний центр з оперативно-технічного управління мережами", – йдеться в повідомленні.
Натомість у Vodafone причин зникнення зв'язку не пояснюють. Однак, висловили сподівання на швидке усунення проблем.
Нагадаємо, що мобільний зв'язок у Херсонській області зник у суботу ввечері.
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