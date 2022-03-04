Окупанти відмовили у "зеленому коридорі" для Херсону

Російські військові не дали добра на "зелений коридор" для Херсону. Планують, нібито, самостійно забезпечити гуманітарною допомогою місто.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної державної адміністрації.
"Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу", - пише пресслужба.
Українська сторона й надалі вимагатиме від окупантів підвезення нашої гуманітарної допомоги до міста.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 3 березня пройшов другий раунд переговорів з Росією.
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