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Окупанти відмовили у "зеленому коридорі" для Херсону

Автор: Сергій Пишкін

Російські військові не дали добра на "зелений коридор" для Херсону. Планують, нібито, самостійно забезпечити гуманітарною допомогою місто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної державної адміністрації.

"Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу", - пише пресслужба.

Українська сторона й надалі вимагатиме від окупантів підвезення нашої гуманітарної допомоги до міста.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 3 березня пройшов другий раунд переговорів з Росією.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська ФедераціяУкраїнаХерсон