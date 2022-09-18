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Окупанти залишили у Харківській області понад 200 одиниць техніки, - ГУР

Фото: окупанти залишили 200 одиниць техніки у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська, тікаючи з Харківської області, залишили сотні одиниць військової техніки. Серед них танки, гаубиці та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Солдати окупаційних військ обговорюють, що зазнали великих втрат при відході. На території Харківської області вони покинули понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілі.

За даними розвідки, найбільше техніки окупанти залишили в районі Балаклії, де розташована ремонтна база.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, яку техніки захопили наші бійці в Харківській області.

Також нові трофеї показали і в Генштабі. Українські захисники здобули важку техніку та боєприпаси до неї.

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