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Окупанти оголосили про вивід військ з Ізюма

Фото: окупанти оголосили про вивід військ з Ізюма (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області. Також це нібито стосується і ще "деяких інших населених пунктів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал пропагандиста так званої "ДНР" Данила Безсонова

"Так, з Ізюма відійшли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку", - написав він.

Ситуація в Ізюмі

Нагадаємо, що ще вчора, станом на другу половину дня, окупаційна влада оголосила "евакуацію" з Ізюма, Купянська (який вже звільнили ЗСУ) та Великого Бурлука. Повідомлялося, що людей вивозять на захоплену частину Луганської області та до Росії.

При цьому, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області та мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

Схожа заява лунала і від радника Офісу президента Олексія Арестовича. Він заявив, що над Ізюмом нависла "дуже серйозна загроза для окупантів" і ЗСУ здатні перерізати шляхи постачання ізюмського угруповання росіян.

Мережею вже ширяться фото та відео українських бійців з околиць Ізюма, втім Генштаб зі зрозумілих причин поки не дає інформації щодо міста.

Українські бійці, а саме - 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада публікує кадри з околиць міста у Facebook.

Натяки на Банковій

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram емодзі з виноградом. Ймовірно, натякаючи про хороші новини, які чекають українців з міста.

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ХарківВійна Росії проти України