Окупанти оголосили про вивід військ з Ізюма

"Так, з Ізюма відійшли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку", - написав він.

Ситуація в Ізюмі

Нагадаємо, що ще вчора, станом на другу половину дня, окупаційна влада оголосила "евакуацію" з Ізюма, Купянська (який вже звільнили ЗСУ) та Великого Бурлука. Повідомлялося, що людей вивозять на захоплену частину Луганської області та до Росії.

При цьому, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області та мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

Схожа заява лунала і від радника Офісу президента Олексія Арестовича. Він заявив, що над Ізюмом нависла "дуже серйозна загроза для окупантів" і ЗСУ здатні перерізати шляхи постачання ізюмського угруповання росіян.

Мережею вже ширяться фото та відео українських бійців з околиць Ізюма, втім Генштаб зі зрозумілих причин поки не дає інформації щодо міста.

Українські бійці, а саме - 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада публікує кадри з околиць міста у Facebook.

Натяки на Банковій

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram емодзі з виноградом. Ймовірно, натякаючи про хороші новини, які чекають українців з міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.