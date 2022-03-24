Окупанти облаштували фільтраційний табір у Докучаєвську, - розвідка

Російські окупанти обладнали фільтраційний табір у Докучаєвську Донецької області. До нього масово доставляють мирних жителів із захоплених територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

"На сьогоднішній день підтверджена інформація про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доставляють цивільне населення, у якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що російські спецслужби шукають учасників АТО/ООС, українських військових і правоохоронців. Після цього їх переправляють в Таганрог (Ростовська область) і Краснодарський край.

Крім того, розвідка стверджує про наявність нелюдського поводження з українцями.