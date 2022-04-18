Окупанти обстріляли житловий масив Харкова: є жертва та 6 поранених

Сьогодні, 18 квітня російські окупанти обстріляли житловий масив Нові Будинки у Харкові. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранені, повідомив Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта", - пишуть ЗМІ.
При цьому, за інформацією "Суспільного", снаряди падали поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, сьогодні в обласному Департаменті цивільного захисту жителів Харкова закликали протягом дня не виходити з укриттів.
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