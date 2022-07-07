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Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду: пошкоджено лінію електропередач

Фото: росіяни знову б'ють по Криворізькому району (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Артур Родивилов

У Дніпропетровській області ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги і обстріли. Окупанти відкривали вогонь по Криворізькому району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Під обстрілами опинилася Зеленодольська громада.

"У Мар'янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Люди не постраждали", - повідомив глава ОВА.

В інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, окупанти рано вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.

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Дніпропетровська область