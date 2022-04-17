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Окупанти обстріляли центр Золотого. Є загиблі та поранені

Фото: Наслідки обстрілів на Луганщині (t.me/s/UkraineNow)
Автор: Антон Федорців

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про цілеспрямований удар російських військ по житловому кварталу Золотого. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Луганської ОДА у Facebook.

Очільник області переконаний, що війська РФ пішли на "навмисне вбивство людей". Поруч із житловими будинками немає жодного об'єкту зі сфери оборони.

"Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт", – заявив Гайдай.

Наразі відомо про щонайменше двох загиблих містян. Ще четверо мешканців Золотого отримали поранення різної важкості.

До слова, голова Луганської ОВА озвучив кількість містян у Сєвєродонецьку.

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