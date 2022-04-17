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У Сєвєродонецьку залишаються ще близько 20 з 130 тисяч жителів, - Гайдай

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Сєвєродонецьк, Неділя 17 квітня 2022 14:29
У Сєвєродонецьку залишаються ще близько 20 з 130 тисяч жителів, - Гайдай Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

У Сєвєродонецьку на сьогодні залишаються ще близько 20 тисяч жителів. До масштабного російського вторгнення їх було 130 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"У нашому обласному центрі новий цвинтар, за 52 дні війни - понад 400 могил. У місті досі залишаються близько 20 тисяч осіб, до 24 лютого було 130. Їдьте", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують атакувати Луганську область, і в результаті обстрілів в ніч з 16 на 17 квітня в Сєвєродонецьку загорілися чотири багатоповерхівки.

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