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Окупанти обстріляли центр Гуляйполя: у місті багато руйнувань, є жертви

Фото: Окупанти обстріляли центр Гуляйполя (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні ввечері ворог обстріляв з "Градів" та іншої артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. За попередньою інформацією є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

За словами свідків, окупант застосував понад 20 снарядів. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки.

Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні окупанти 9 разів обстріляли Сумську область, травмовані люди.

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Запорожская область