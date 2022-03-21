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Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасну. Зруйновано 12 будинків, є поранені

Фото: рятувальники ДСНС проводять роботи після обстрілів у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

У Луганській області російські окупаційні війська продовжували обстріли міст, накривши Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну щільним вогнем. В результаті були зруйновані 12 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

Рятувальники витягли з-під завалів 5 людей, поранення отримали двоє громадян.

"Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній. Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б'ють ворога. Але знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - пише він в Telegram.

Гайдай зазначив, що спроби армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому окупанти обрали тактику терору мирного населення.

"Це росія, від неї іншого чекати не потрібно. На щастя, під час учорашніх обстрілів загиблих виявлено не було, поранених двоє - в Попасній та Комишувасі. Врятованих з під завалів - п'ятеро", - розповів глава ОВА.

Нагадаємо, що за добу 20 березня в Рубіжному і Сєвєродонецьку в результаті російських обстрілів були зруйновані 24 житлових будинки. Жертвами стали дві дитини та один дорослий.

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СєвєродонецькПопаснаяРубежное