Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасну. Зруйновано 12 будинків, є поранені

Рятувальники витягли з-під завалів 5 людей, поранення отримали двоє громадян.

"Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній. Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б'ють ворога. Але знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - пише він в Telegram.

Гайдай зазначив, що спроби армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому окупанти обрали тактику терору мирного населення.

"Це росія, від неї іншого чекати не потрібно. На щастя, під час учорашніх обстрілів загиблих виявлено не було, поранених двоє - в Попасній та Комишувасі. Врятованих з під завалів - п'ятеро", - розповів глава ОВА.