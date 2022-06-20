Окупанти обстріляли прикордонні райони на півночі України: випустили 45 снарядів

У понеділок, 20 червня, окупанти в черговий раз обстріляли Сумську та Чернігівську області з артилерії. Ворог випустив 45 снарядів по Шосткинському та Новгород-Сіверському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
За даними відомства, вранці ворог тричі обстріляв прикордонні регіони України.
"Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія рашистів вела з боку російського села Зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району. Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, жертв і руйнувань в результаті цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ракетних і артилерійських ударів по Харківській області. В результаті обстрілу поранення отримали троє дітей.
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