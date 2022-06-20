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Окупанти в черговий раз обстріляли Харківську область, троє дітей поранені

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Харків, Понеділок 20 червня 2022 08:41
Окупанти в черговий раз обстріляли Харківську область, троє дітей поранені Фото: діти, постраждалі від агресії РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Окупанти протягом минулої доби знову обстріляли Харківську область. В результаті чого троє дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника ГУ Нацполіції області Володимира Тимошка.

"Протягом минулого дня військові Російської Федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкине. Вночі ворог випустив ракети по Харкову і населеним пунктам передмістя. В результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, господарські будівлі та гаражі, приміщення навчального закладу в місті Люботині", - повідомив він.

Також Тіошко розповів, що в селі Іванівка в результаті вибуху снаряда поранення отримали троє дітей.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували всі факти руйнування житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, що росіяни намагаються наблизитися до Харкова, щоб зробити це місто прифронтовим.

Варто відзначити, що Харків і область щодня піддаються ракетним і артилерійським ударам. Зокрема, 18 червня ворог завдав удару по газопереробному заводу.

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