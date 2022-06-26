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Окупанти обстріляли підприємство в Чернігівській області: в ангарах згоріло зерно

Фото: РФ потрапила в підприємство у Чернігівській області, в ангарах згоріло зерно (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі РФ 7 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ.

"Внаслідок вибухів на підприємстві сталася пожежа та пошкоджено сільгосптехніку. Серед постраждалих 1 мешканець з прикордонних сіл Юнакііївської громади", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники додають, що окупанти зруйнували сховище з зерном та пошкодили сільгосптехніку.

"Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного. Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі", - констатують в прес-службі відомства.

Нагадаємо, вранці 25 червня російські війська завдали 44 ракетних удари по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області. В результаті обстрілу є загиблий і поранений.

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Черниговская область