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Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Водяного

Автор: Артур Родивилов

Упродовж минулої доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Порушення сталося в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне. Зафіксовано застосування окупантами підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Як зазначили в командуванні ОС, ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби, 9 листопада, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 листопада, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. За даними штабу, противник застосував вогнепальну зброю недалеко від населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Також повідомлялося, що в Луганській області загинув військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Йому було 20 років, за попередніми даними, причина смерті небойова.

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