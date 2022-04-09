Окупанти обстріляли селище в Харківській області. Є загиблі
Окупанти протягом доби вели вогонь по населеним пунктам Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу по селищу Слатине загинули цивільні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дергачівської міської ради.
Протягом доби окупанти регулярно обстрілювали населені пункти Дергачівської громади. Під час вогню по селищу Слатине загинули щонайменше дві людини. Одного пораненого цивільного госпіталізували до лікарні у Харкові. Також були зруйновані декілька приватних будинків.
"В окупованих Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостатах та Цупівці Прудянського округу продовжує розгортатися гуманітарна катастрофа. Допомогти мешканцям цих територій ми зможемо тільки після їх звільнення Збройними силами України", - пише пресслужба ради.
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