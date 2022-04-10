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Окупанти обстріляли патрульних в Лисичанську, які розвозили допомогу цивільним

Фото: окупанти обстріляли патрульних в Лисичанську (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Лисичанську Луганської області патрульні потрапили під обстріл російських окупантів. Це сталося під час того, як поліцейські розвозили місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Патрульні Луганщини під час доставки продуктів та евакуації населення зі сховищ потрапили під обстріл", - написав 'гайдай.

За його словами, це сталося учора в Лисичанську в районі Склозаводу.

"Тим не менше, росіяни не зупинили їх - жителі віддалених районів Лисичанська отримали гуманітарну допомогу, продукти харчування. Як і мешканці селища Павлоград під Сєвєродонецьком", - розповів Гайдай.

Він додав, що кожен виїзд патрульних на евакуацію або доставляння допомоги супроводжується ризиком для життя.

Нагадаємо, сьогодні очільник Луганської області повідомив, що в середині міста Рубіжне Луганської області почався позиційний бій. Тим часом російські війська можуть здійснити наступ на Сєвєродонецьк з боку окупованого Щастя.

Додамо, російські окупанти обстріляли в Сєвєродонецьку будівлю середньої школи та дві житлові багатоповерхівки. В результаті сталися пожежі в будинках.

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