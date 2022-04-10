Окупанти обстріляли патрульних в Лисичанську, які розвозили допомогу цивільним

"Патрульні Луганщини під час доставки продуктів та евакуації населення зі сховищ потрапили під обстріл", - написав 'гайдай.

За його словами, це сталося учора в Лисичанську в районі Склозаводу.

"Тим не менше, росіяни не зупинили їх - жителі віддалених районів Лисичанська отримали гуманітарну допомогу, продукти харчування. Як і мешканці селища Павлоград під Сєвєродонецьком", - розповів Гайдай.

Він додав, що кожен виїзд патрульних на евакуацію або доставляння допомоги супроводжується ризиком для життя.

Нагадаємо, сьогодні очільник Луганської області повідомив, що в середині міста Рубіжне Луганської області почався позиційний бій. Тим часом російські війська можуть здійснити наступ на Сєвєродонецьк з боку окупованого Щастя.

Додамо, російські окупанти обстріляли в Сєвєродонецьку будівлю середньої школи та дві житлові багатоповерхівки. В результаті сталися пожежі в будинках.

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