ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В середині Рубіжного почався позиційний бій. Можливий наступ на Сєвєродонецьк

Новость на русском →
Луганська область, Неділя 10 квітня 2022 10:13
В середині Рубіжного почався позиційний бій. Можливий наступ на Сєвєродонецьк Фото: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

У середині міста Рубіжне Луганської області почався позиційний бій. Тим часом російські війська можуть здійснити наступ на Сєвєродонецьк з боку окупованого Щастя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая під час відеозвернення.

"У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста. Цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини", - сказав Гайдай.

За його словами, окупанти не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, але безуспішно, ворог несе втрати. Всі атаки відбиваються.

"Можливий наступ на Сєвєродонецьк може відбутися з боку окупованого Щастя. Угруповання росіян на Луганщині - близько 60 тисяч вбивць. ЗСУ готові дати відсіч", - резюмував Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли в Сєвєродонецьку будівлю середньої школи та дві житлові багатоповерхівки. В результаті сталися пожежі в будинках.

Раніше повідомлялося, що 9 квітня війська РФ спровокували хімічну атаку в Рубіжному - після попадання їх снаряда в цистерну з азотною кислотою утворилася отруйна хмара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк Рубежное Війна Росії проти України
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну