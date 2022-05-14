Російські війська обстріляли громаду Сумської області з мінометів, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

На щастя, жертв немає.

Так, ввечері окупанти здійснили по громаді близько 6 пострілів з мінометів.

Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали два ракетні удари по Сумській області.

Також ми писали, що окупанти 20 разів обстріляли зранку Сумську область.

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