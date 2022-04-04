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Окупанти знову обстріляли Миколаїв: серед жителів міста є загиблі і поранені

Фото: окупанти обстріляли Миколаїв вдень 4 квітня (news.pn)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти вдень 4 квітня обстріляли житлові квартали і цивільні об'єкти в Миколаєві касетними боєприпасами. Сердь мирних жителів є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Преступности.НЕТ.

За його даними, в результаті ворожого обстрілу постраждали житлові квартали міста, а також цивільні об'єкти, в тому числі медичні. У багатьох будинках касетними боєприпасами пошкоджено вікна.

В результаті обстрілу серед жителів міста є загиблі і поранені.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв опублікувати інформацію про наслідки сьогоднішнього обстрілу. Міський голова рекомендував мешканцям триматися подалі від вікон.

Фото: окупанти обстріляли Миколаїв вдень 4 квітня (news.pn)

Нагадаємо, вчора, 3 квітня, окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву і Очакову. В результаті обстрілу загинули 8 осіб, ще 34 отримали поранення.

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