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Окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі та постраждалі

Ілюстративне фото (t.me dsns.telegram)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти завдали ударів по Миколаєву та Очакову. За попередніми даними, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської області Віталія Кіма.

За його словами, в результаті обстрілу Миколаєва постраждали 14 людей. Госпіталізували 11 людей, серед них 15-річна дитина. Підліток перебуває у стані середньої тяжкості, його завтра прооперують.

"Один помер, не врятували", - додав Кім.

Глава області зазначив, що поранені та загиблі є і в результаті обстрілу Очакова. Однак кількість жертв він не назвав.

Нагадаємо, сьогодні вдень мер Миколаєва заявив, що окупанти завдали по місту декілька ракетних ударів.

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