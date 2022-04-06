Окупанти обстріляли місце роздачі гуманітарки у Вугледарі, є загиблі

Російські окупанти накрили артилерією місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі Донецької області. На даний момент відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

"Місце роздачі гуманітарної допомоги було обстріляно російськими фашистами з реактивної артилерії в Вугледарі. В даний час відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених. Документуємо всі злочини, вчинені Російською Федерацією на нашій землі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські ППО збили дві ракети у Львівській області, але уламки впали на об'єкт цивільної інфраструктури в місті Радехів.

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